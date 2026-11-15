Parteitage

Gordon Schnieder auf dem Parteitag in Idar-Oberstein (Harald Tittel / dpa / Harald Tittel)

Beim Landesparteitag in Idar-Oberstein stimmten gut 98 Prozent der Delegierten für ihn. Schnieder führt seit Mai die schwarz-rote Landesregierung. Er sagte in seiner Rede, er sei dankbar, dass man auf Landesebene so geräuschlos arbeite. Er wünsche sich, dass man sich an anderer Stelle in dieser Republik davon eine Scheibe abschneide.

Auch in anderen Bundesländern fanden Parteiveranstaltungen statt. In Sachsen-Anhalt wurde der 21 Jahre alte BSW-Abgeordnete Dittrich zum Landeschef der Partei gewählt. In Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern bestimmten auch die Grünen neue Landesvorsitzende.

In mehreren Bundesländern nominierten die CDU-Landesverbände die Spitzenkandidaten für die anstehenden Wahlen. In Schleswig-Holstein soll Ministerpräsident Günther die Partei in den Landtagswahlkampf führen. Für die Bürgerschaftswahl in Bremen wird Fraktionschefin Winter diese Rolle übernehmen. In Niedersachsen wurde Fraktionschef Lechner zum Spitzenkandidaten gewählt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.