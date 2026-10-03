Regierung in der Krise

Demonstration gegen hohe Mieten in Madrid (Bernat Armangue / ZUMA Press Wire / / Bernat Armangue)

Es gibt Demonstrationen in Madrid, Barcelona und Valencia sowie weiteren Städten. Gestern scheiterte die Regierung von Ministerpräsident Sánchez im Parlament mit zwei Dekreten, mit denen sie gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vorgehen wollte. Dadurch ist die Regierung in eine schwere Krise geraten. Sie kann kaum noch Initiativen durchs Parlament bringen, seit ihr die konservative katalanische Separatistenpartei Junts mit sieben Abgeordneten die Gefolgschaft aufkündigte.

Die Sprecherin des Mieterverbands von Madrid, Racu, forderte in einer Erklärung zu den Demonstrationen einen Generalstreik.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.