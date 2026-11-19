Insgesamt 551.864 Bewerber haben sich für die jährliche Hochschulaufnahmeprüfung, bekannt als Suneung, angemeldet, die an 1.312 Testzentren landesweit stattfindet. (picture alliance/Matrix Images/Jung Ui-Chel)

Das fast neunstündige Examen, der sogenannte Suneung, entscheidet maßgeblich über die Chancen auf einen Studienplatz und den weiteren Berufsweg. In diesem Jahr wurde die Prüfung von verschärften Kontrollen begleitet. Hintergrund sind Sorgen vor Betrugsversuchen mit Miniaturkameras und Künstlicher Intelligenz. Die Regierung verschickte Warnmeldungen auf Mobiltelefone, um unerlaubt mitgebrachte Geräte aufzuspüren. Insgesamt wurden dabei nach Angaben der südkoreanischen Zeitung "The Korea Times" 35 Prüflinge mit nicht abgegebenen Smartphones entdeckt.

Die Regierung kündigte an, Menschen, die bei der Prüfung betrügen, für zehn Jahre von einer erneuten Teilnahme auszuschließen. Außerdem sollen sie strafrechtlich verfolgt werden können, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Brillen kontrolliert, Knöpfe abgeklebt

Wie die "The Korea Times" weiter berichtet, fanden Aufseher in einem Prüfungszentrum in Yongin bei einem Prüfling zudem eine Miniaturkamera und einen Ohrhörer. Ob die Geräte zum Betrug eingesetzt wurden, ist noch unklar. Die Behörden untersuchen den Fall. Vor Beginn der Prüfung wurden außerdem Brillen kontrolliert und Knöpfe an Kleidungsstücken mit Aufklebern abgedeckt, um versteckte Kameras aufzuspüren. Die Behörden wollen verhindern, dass Prüfungsaufgaben unerlaubt aufgenommen oder weitergegeben werden.

Examen prägt öffentliches Leben

Der Suneung hat Auswirkungen auf das öffentliche Leben im ganzen Land. In der Hauptstadt Seoul fuhren zusätzliche U-Bahnen, um den Prüflingen die Anreise zu erleichtern. Die Börse öffnete eine Stunde später als üblich. Während des Englisch-Hörverständnisteils waren landesweit 35 Minuten lang Starts und Landungen von Flugzeugen untersagt. So sollte verhindert werden, dass Fluglärm die Konzentration der Prüflinge stört.

Hoher Leistungsdruck

Die Aufnahmeprüfung steht auch für den hohen Leistungsdruck im südkoreanischen Bildungssystem. Der Zugang zu renommierten Universitäten gilt als wichtiger Faktor für spätere berufliche Möglichkeiten und gesellschaftlichen Aufstieg. Viele Jugendliche bereiten sich über Jahre auf die Prüfung vor. Laut einer Studie des staatlich finanzierten Nationalen Instituts für Jugendpolitik schlafen mehr als 27 Prozent der Oberschülerinnen und Oberschüler im Schnitt weniger als fünf Stunden pro Nacht. Gleichzeitig erzielt Südkorea bei internationalen Bildungsvergleichen regelmäßig Spitzenwerte.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.