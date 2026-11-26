Die Drogeriemarktkette dm bietet Gesundheitsdienstleistungen an. Dagegen läuft eine Klage. (dpa / Christoph Reichwein)

Die Werbung dafür dürfe allerdings nicht den Eindruck erwecken, ein solches Screening ersetze einen Arztbesuch, sagte der Vorsitzende Richter. Die Wettbewerbszentrale hatte gegen das Angebot geklagt und unter anderem mit dem Patientenschutz argumentiert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Am Ende könnte der Bundesgerichtshof das letzte Wort haben.

Gestartet hatte "dm" das Angebot für knapp 15 Euro im vergangenen Jahr in acht Filialen. Inzwischen wird es laut Homepage an 15 Standorten angeboten; ein Ausbau ist in Planung. Den Angaben zufolge werden die Screenings mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zum Beispiel auf Grünen Star hin ausgewertet.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.