Der neue Landtag von Mecklenburg-Vorpommern tritt heute zu seiner konstituierenden Sitzung im Schweriner Schloss zusammen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck)

Bei der konstituierenden Sitzung im Schweriner Schloss sollen unter anderem der Landtagspräsident und seine Vizepräsidenten gewählt werden. Die SPD hat aus ihrer Fraktion die bisherige Amtsinhaberin Hesse dafür vorgeschlagen. Ihre Wahl gilt als sicher, da das Lager aus SPD, Linken und Grünen über die Mehrheit der Sitze im Landtag verfügt und derzeit Koalitionsverhandlungen führt. Die AfD, die stärkste Kraft wurde, wird ihren Kandidaten Rodrigues vorschlagen. Sie beruft sich auf eine Tradition, nach der die stärkste Fraktion im Parlament das Zugriffsrecht auf das Amt hat. Dennoch gilt Rodrigues als chancenlos, weil der Präsident mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt wird.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.