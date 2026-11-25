Wasserstoff-Anlage für die Speicherung in Kavernen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Um das ⁠Stromnetz in Phasen mit geringer Wind- und Sonnenenergieausbeute abzusichern, müsse die Politik die Produktion von grünem Wasserstoff stärker vorantreiben, sagte DIW-Forscher Kittel der Funke Mediengruppe. Das Hochfahren der Wasserstoffproduktion gehe aktuell deutlich langsamer voran als erhofft. Deswegen brauche es mehr politische Anstrengungen. Bislang sei noch unklar, ob bis 2050 ausreichend grüner ⁠Wasserstoff zur Verfügung stehe, so Kittel.

Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsministerin Reiche für den Aufbau des Wasserstoffmarktes eine Förderung von mindestens 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Damit sollen Industrieunternehmen unterstützt werden, die ihre Produktion auf Wasserstoff umstellen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.