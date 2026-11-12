Grippe und Covid 19

Heute findet die "Lange Nacht des Impfens" statt. (David Inderlied/dpa)

Bis in die späten Abendstunden kann man sich deutschlandweit in vielen Apotheken, Arztpraxen oder Gesundheitsämtern gegen Covid-19 und Grippe impfen lassen. Vergangenes Jahr wurden am Aktionstag über 15.000 Impfungen dokumentiert. Mit der "Langen Nacht des Impfens" soll die Impfquote erhöht werden: Laut RKI waren in der Saison 2024/2025 35 Prozent der Deutschen über 60 Jahren gegen Grippe geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation und die EU streben jedoch eine Impfquote von 75 Prozent an.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.