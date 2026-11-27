Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat belegt, dass die Stellenvorschläge der Arbeitsagentur oft als nicht passend empfunden werden. (imago / Rene Traut)

Gleichzeitig betonten mehr als 50 Prozent der Langzeitarbeitslosen in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, sie seien bereit, beim Gehalt Abstriche zu machen oder einen Job anzunehmen, für den sie überqualifiziert sind. Die Bereitschaft zu Zugeständnissen sei größer, als es in vielen Diskussionen den Anschein mache, erklärte Arbeitsmarktexperte Roman Wink. Seltener zu Zugeständnissen bereit sind die Befragten bei hoher Arbeitsbelastung, bei langen Arbeitswegen und ungünstigen Arbeitszeiten. Auch hier zeigten sich aber noch zwischen 30 und 40 Prozent der Arbeitssuchenden kompromissbereit.

Der Bertelsmann-Forscher Tobias Ortmann betonte, der im neuen Grundsicherungsgesetz vorgeschriebene Vorrang von Vermittlung könne nur dann zu mehr Beschäftigung führen, wenn Stellenvorschläge auch realistisch seien und zu den Fähigkeiten der Langzeitarbeitslosen passten.

Die Vermittlungsquote der Arbeitsagentur ist eigenen Angaben zufolge von 13 Prozent 2014 auf zuletzt unter fünf Prozent gefallen. Der Rückgang hat laut Bertelsmann-Stiftung deutlich vor der aktuell schwierigen Arbeitsmarktlage eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.