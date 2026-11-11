Nahverkehr lahmgelegt

Die Gewerkschaften in Spanien rufen zu einem Generalstreik auf. (picture alliance / NurPhoto / David Canales)

Nach Gewerkschaftsangaben war der öffentliche Nahverkehr vielerorts weitgehend lahmgelegt, darunter in der Hauptstadt Madrid und in Barcelona. Betroffen von dem Ausstand waren auch große Autohersteller wie Volkswagen in Pamplona und die VW-Tochter Seat in Martorell sowie Großmärkte und Handelshäfen. Demnach beteiligten sich rund vier Millionen Arbeitnehmer an den Arbeitsniederlegungen.

Es handelte sich um den ersten Generalstreik in Spanien seit 14 Jahren. Dazu aufgerufen hatten die beiden größten Gewerkschaften des Landes. Anlass ist die Krise auf dem Wohnungsmarkt, gegen die es seit Wochen Proteste gibt. Ende November wird in Spanien ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.