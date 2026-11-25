Fraktionsvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern. (Archivbild) (Sebastian Willnow / dpa)

Es habe zwar Versuche gegeben, eine gemeinsame Person zu finden, aber bisher gebe es diese Person nicht, sagte von Angern der "Rheinischen Post". Der AfD-Politiker Siegmund hatte angekündigt, sich am 8. Dezember im Magdeburger Landtag der Wahl zum Ministerpräsidenten zu stellen. Die AfD hat dort keine absolute Mehrheit. SPD, Grüne und Linke hatten Gespräche zu einem überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten begonnen und wollten auch die CDU einbeziehen. Ziel ist, dass ein gemeinsamer Kandidat gegen Siegmund antritt. Um Erfolg zu haben, wäre auch Unterstützung aus dem BSW nötig.

Von Angern hatte selbst angekündigt, bei der Wahl gegen Siegmund antreten zu wollen. Nun erklärte die Linkspolitikerin, sie würde auf ihre Kandidatur verzichten, wenn eine gemeinsame Person gefunden werde.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.