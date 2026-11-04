Um dem Klimawandel entgegenwirken zu können, fehlen große Geldmengen (Archivbild). (IMAGO | photothek)

Im Pariser Klimaabkommen ist diese finanzielle Hilfe eigentlich verankert. UNO-Generalsekretär Guterres forderte deshalb mehr Anstrengungen von den Industriestaaten. Entweder sie investierten heute in Anpassungsmaßnahmen oder sie zahlten morgen den Preis für eine Katastrophe.

Hilfsorganisationen fordern verbindlichen Finanzierungsfahrplan

Kritik kommt von verschiedenen Organisationen. Brot für die Welt erklärte, der Bericht sei der traurige Beweis dafür, dass die Industriestaaten als Hauptverursacher der Klimakrise den Globalen Süden mit den Folgen im Stich ließen. Greenpeace forderte die Bundesregierung und andere reiche Länder auf, sich zu einem verbindlichen Finanzierungsfahrplan zu verpflichten, der die Mittel bis 2035 mindestens verdreifacht. Ähnlich äußerte sich der WWF, der außerdem zusätzliche Finanzquellen fordert, um die Finanzierungslücke zu schließen.

In der kommenden Woche beginnt im türkischen Antalya die diesjährige Weltklimakonferenz. Bundeskanzler Merz hat seine Teilnahme abgesagt. Er verwies auf nicht näher genannte "anderweitige Verpflichtungen".

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.