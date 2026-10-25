Marine Le Pen und Parteichef Jordan Bardella beim Wahlkampfauftakt in Orleans. (AFP / ALAIN JOCARD)

Die Kandidatin Le Pen sagte auf einem Parteikongress in Orléans, sie wolle Ordnung und nationales Selbstvertrauen wiederherstellen. Le Pen geht nach derzeitigem Stand als ⁠Favoritin in das Rennen. In aktuellen Umfragen kommt sie auf 34 bis 38 Prozent der ⁠Stimmen. Der Linksaußenpolitiker Mélenchon steht als ihr schärfster Rivale bei 17 Prozent. Amtsinhaber Macron darf nicht erneut antreten. Die Wahl findet im April statt.

Le Pen muss den Wahlkampf möglicherweise mit einer elektronischen Fußfessel bestreiten. Dies hatte ein Gericht wegen der Veruntreuung von Geldern des EU-Parlaments angeordneten. Gegen das Urteil läuft noch ein Berufungsverfahren.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.