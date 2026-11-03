Die Bundesvorsitzende des Vereins Lebenshilfe und ehemalige Gesundheitsministerin, Ulla Schmidt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Die so wichtige Unterstützung durch die Verhinderungspflege müsse ohne Abstriche erhalten bleiben, damit pflegende Angehörige auch in Zukunft echte Entlastung erführen, betonte die Vorsitzende Schmidt in Berlin. Die frühere Bundesgesundheitsministerin äußerte sich vor der Ersten Lesung des Pflegeneuordnungsgesetzes am Donnerstag. - Verhinderungspflege ist eine Leistung, die greift, wenn eine pflegende Person vorübergehend ausfällt und eine andere Person einspringen muss. Schmidt betonte, die Verhinderungspflege sei Garant dafür, dass die Pflege von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in der Familie überhaupt dauerhaft übernommen werden könne.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.