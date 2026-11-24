Zu den beliebtesten Ausbildungsberufen zählten im vergangenen Jahr Kfz-Mechatroniker, Kaufleute für Büromanagement, Verkäufer sowie Fachinformatiker (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Mehr Bewerber, weniger Ausbildungsplätze – das ist überall in Deutschland der Fall, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Zuletzt waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit noch rund 116.000 Stellen unbesetzt, während etwa 102.000 junge Menschen keinen Ausbildungsplatz hatten. Am niedrigsten ist die Ausbildungsbetriebsquote mit elf Prozent in Berlin, wo viele junge Menschen um wenige Plätze konkurrieren.

Einer der Gründe ist der Strukturwandel, der dazu führt, dass auch Industrieunternehmen weniger ausbilden. So sind nach Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) seit 2025 insbesondere in der Automobilbranche und teilweise auch in der Chemiebranche Ausbildungsplätze weggefallen.

Fehlende Schulabschlüsse auf der einen Seite und der anhaltende Trend zum Studium auf der anderen Seite verstärken diese Entwicklung.

Die freien Stellen und die Jugendlichen passen vielfach regional, beruflich oder hinsichtlich der Anforderungen nicht zusammen. „Mismatch“ ist der gängige Fachbegriff dafür – eine Nicht-Passung oder ein Nicht-Übereinstimmen. Für dieses paradoxe Phänomen gebe es drei ganz gängige Erklärungsansätze, erläutert die Erziehungswissenschaftlerin Helen Renk, Co-Autorin der Studie „Vom Mismatch zum Match”.

Erstens, das regionale Passungsproblem: Wenn Ausbildungsplätze nicht dort angeboten werden, wo der Bedarf besteht, und die Mobilität der Jugendlichen eingeschränkt ist. Zweitens, das berufsfachliche Mismatch: Wenn ein junger Mensch eine Ausbildung in einem Bereich machen möchte, in dem es aber keine freien Ausbildungsplätze gibt, dafür aber jede Menge in einem anderen Bereich. Drittens, fehlende Qualifikationen: Wenn Unternehmen zum Beispiel freie Stellen für Bewerber mit Realschulabschluss anbieten, sich aber Personen mit einem niedrigeren Abschluss wie dem Hauptschulabschluss bewerben.

Hinzu kommt ein viertes Problem: Unternehmen und mögliche Bewerberinnen und Bewerber nutzen nicht dieselben Kommunikationskanäle – und finden deshalb nicht zueinander. Während Jugendliche auf YouTube, WhatsApp, TikTok oder Snapchat nach Ausbildungsplätzen suchen, posten Unternehmen ihre Angebote zu 70 Prozent auf Facebook.

Laut einer Studie der Vereinigung saarländischer Unternehmensverbände hat die Ausbildungsreife junger Menschen abgenommen. Der Studie zufolge haben sich sowohl schulische Basiskompetenzen als auch berufliche Fähigkeiten wie Stressresistenz, Konzentrationsfähigkeit, Umgang mit Kritik und Selbstständigkeit verschlechtert, sagt Studien-Co-Autor Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Junge Menschen, die mit solchen Handicaps starteten, täten sich auch in der Ausbildung schwer, sagt Martin Schlechter von der Vereinigung saarländischer Unternehmensverbände. In vielen Fällen führe das zu Ausbildungsabbrüchen.

In der Gruppe junger Menschen ohne Ausbildung sei der Anteil von Zugewanderten mit zwei Dritteln sehr hoch, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Sie seien vom deutschen Ausbildungsmarkt tendenziell überfordert. Gründe seien die hohen Ansprüche an Bewerbungen, sprachliche Hürden, aber auch die vielen unterschiedlichen Stellenausschreibungen. Tatsächlich seien junge Menschen aller Bildungsniveaus mit dem Informationsangebot überfordert und fänden sich darin nicht gut zurecht, sagt auch die Erziehungswissenschaftlerin Helen Renk.

Die Startbedingungen für junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien spürbar schwieriger geworden, sagte Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit. 2,9 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis 34 Jahren in Deutschland hätten keinen beruflichen Abschluss, jährlich verließen rund 62.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Um gegenzusteuern, will Nahles bereits ab der 8. Klasse mit der Berufsberatung starten. Auch junge Menschen mit Hauptschulabschluss müssten noch besser beim Einstieg ins Berufsleben begleitet werden, etwa mit einer sogenannten Einstiegsqualifizierung, so Nahles.

Unternehmen müssten sich aber auch darüber hinaus bei der Bewerbersuche mehr einfallen lassen, findet die Juristin und Vorständin Carla Eysel, die an der Berliner Charité eine Kampagne zur Anwerbung von Auszubildenden lanciert hat. Sie vereinfachte das Bewerbungsverfahren und schickte Mitarbeitende auf Messen und in Schulen.

Nicht zuletzt sei die Politik gefragt, Sicherheit für das Umfeld, in dem Unternehmen handelten, zu geben, sagt Hubert Ertl, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Denn Unsicherheit blockiere Investitionsentscheidungen, darunter falleauch die betriebliche Ausbildung, so der Bildungsforscher. Gelinge es nicht, die Ausbildungsleistung wieder zu steigern, sieht er die Gefahr eines riesigen Fachkräftemangels.

Im Land Berlin, wo es inzwischen mehr als doppelt so viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz wie noch freie betriebliche Ausbildungsstellen gibt, soll es künftig eine Ausbildungsplatzumlage geben. Arbeitgeber, die zu wenig ausbilden, sollen in einen Fonds einzahlen, aus dem zusätzliche Lehrstellen finanziert werden – ein Anreiz für Betriebe, um zusätzliche Plätze zu schaffen. Ob dadurch neue Ausbildungsplätze entstehen, bleibt abzuwarten.

Radiobeitrag: Paul Hildebrandt, Onlineartikel: Tina Hammesfahr / Weitere Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen