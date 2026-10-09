Die traditionelle "Rede zur Demokratie" in der Nikolaikirche hält die Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook. Am Abend findet ein Lichtfest statt. Geplant sind in der Leipziger Innenstadt unter anderem künstlerische Installationen.
Am 9. Oktober 1989 demonstrierten in Leipzig mehr als 70.000 Menschen für Meinungsfreiheit und demokratische Wahlen. Der Massenprotest gilt als Schlüsselmoment der Friedlichen Revolution.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.