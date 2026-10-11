Fußball-Bundesliga

Beim Sieg der Leipziger gegen Frankfurt erzielte Christopher Nkunku das Tor zum 4:0. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Eintracht rutschte dagegen auf den 13. Platz ab. Ezechiel Banzuzi (1. Minute) und Christopher Nkunku (5.) leiteten bereits in den ersten Minuten den klaren Heimsieg ein. Mit zwei weiteren Toren in der ersten Halbzeit komplettierte Nkunku (41./44.) seinen Hattrick. Außerdem trafen Antonio Nusa (54.) und Tidiam Gomis (89.).

Zuvor spielten am Samstag in der Bundesliga Hoffenheim gegen den HSV 2:3,

Paderborn gegen Stuttgart 0:2, Mainz gegen Leverkusen 3:4, Union Berlin gegen Elversberg 1:0 und Augsburg gegen Bayern 2:2.

Der FC Bayern konnte nur mit Mühe die erste Saisonniederlage abwenden und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze. Im bayerischen Derby beim FC Augsburg musste sich der deutsche Rekordmeister nach einem zweimaligen Rückstand mit einem Unentschieden begnügen. Augsburg schockte die Bayern mit dem schnellsten Treffer der Bundesliga-Geschichte, den Torwart Manuel Neuer mit einem Patzer erst ermöglichte. Bei seiner ersten Aktion verlor Neuer den Ball an Robin Fellhauer und ermöglichte dem Augsburger nach nur 8,4 Sekunden das Tor zum 1:0.

Die Bayern konnten somit den Ausrutscher von Spitzenreiter Borussia Dortmund, der am Freitag gegen Werder Bremen nur 2:2 gespielt hatte, nicht nutzen und bleiben vorerst mit zwei Punkten Rückstand Zweiter.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.