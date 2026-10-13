Harry Kane nach seinem ersten Tor (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Harry Kane konnte mit zwei Toren in der 54. und 60. Minute den Ausgleich erzielen. Luis Díaz brachte den deutschen Rekordmeister später sogar in Führung. Viking Stravanger konnte kurz vor dem Abpfiff ausgleichen.

Drei Tage nach dem Unentschieden in der Bundesliga gegen Augsburg verpassten die Münchener erneut einen Sieg. Nach zwei Spieltagen haben sie in der Champions League vier Punkte.

Im zweiten Spiel mit deutscher Beteiligung gewann Leipzig im heimischen Stadion gegen PSV Eindhoven mit 1:0. Brajan Gruda sorgte mit seinem Treffer in der 75. Minute für das entscheidende Tor. Die Gäste aus Eindhoven konnten einen Elfmeter in der 19. Minute und weitere Chancen nicht nutzen.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Como im ersten Ligaspiel holte Leipzig nun die ersten drei Punkte.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.