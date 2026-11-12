Papst-Reise

Papst Leo XIV wurde in Peru mit einer traditionellen Tanzvorführung empfangen. (picture alliance / AP Photo / Martin Mejia / Martin Mejia)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde am Flughafen in der Hauptstadt Lima von Präsidentin Fujimori empfangen. Den Weg des Papstes in die Innenstadt säumten nach Angaben des Vatikan bis zu drei Millionen Menschen.

Leo XIV. ist zwar gebürtiger US-Amerikaner, hat vor seiner Wahl zum Papst aber zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in dem südamerikanischen Land verbracht. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. In einer ersten Rede rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die zerstrittenen politischen Lager des Landes auf, sich miteinander zu verständigen.

Nach Uruguay und Argentinien ist es für den Papst die letzte Station auf seiner zwölftägigen Südamerika-Reise. In Argentinien hatte er gestern zusammen mit mehr als zwei Millionen Menschen eine Messe unter freiem Himmel gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.