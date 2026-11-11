Der kenianische Gesundheitsminister Aden Duale (Archivbild) (Andrew Kasuku/AP/dpa)

Damit gälten alle sieben überlebenden Patienten als geheilt, erklärte Gesundheitsminister Duale in Nairobi. Bei ihren Kontaktpersonen sei es zu keiner weiteren Infektion gekommen, die Quarantäne für sie sei aufgehoben worden. In dem ostafrikanischen Land hatte es insgesamt neun Ebola-Fälle gegeben. Zwei Infizierte starben an dem Virus.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch in Afrika war zuerst Mitte Mai offiziell in der Demokratischen Republik Kongo festgestellt worden. Laut der Weltgesundheitsorganisation handelt es sich um die schlimmste Ebola-Epidemie in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes. Nach Angaben des Nationalen Gesundheitsinstituts ist die Zahl der Infizierten dort inzwischen auf mehr als 11.000 gestiegen. Mehr als 5.300 Menschen starben.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.