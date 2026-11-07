Kein Gletscher mehr: Der Schwarzmilzferner in den Alpen (Foto vom 5.10.2026) (Astrid Lambrecht / dpa )

Nach dem Hitzesommer dieses Jahr hat der Gletscher über vier Meter Dicke verloren und die Hälfte seines Volumens. Weil er auch nicht mehr fließt, kann er nicht mehr als Gletscher bezeichnet werden. Der bayerische Glaziologe Christoph Mayer geht davon aus, dass der Schwarzmilzferner nach dem nächsten Sommer komplett verschwunden sein wird.

Der Schwarzmilzferner ist kein Einzelfall. Wie Mayer der Deutschen Presse-Agentur sagte, verschwinden in den Alpen jedes Jahr mehrere kleine Gletscher. Auch die letzten vier in Deutschland sind bedroht. Am schnellsten dürften der Watzmanngletscher und der Blaueisgletscher verschwinden. Der Nördliche Schneeferner an der Zugspitze hat demnach wohl noch rund fünf Jahre. Der Höllentalferner - auch im Zugspitzgebiet - schafft es vielleicht noch zehn Jahre.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.