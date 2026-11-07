Schwarzmilzferner
Letzter Gletscher in Allgäuer Alpen fließt nicht mehr

Der letzte Gletscher in den Allgäuer Alpen hat seinen Status verloren - der Schwarzmilzferner gilt nicht mehr als Gletscher. Er liegt auf knapp 2.500 Metern Höhe auf der österreichischen Seite des Grenz-Bergs Mädelegabel.

    Das Foto zeigt Berge in den Alpen. Man sieht den grauen Stein und in einer Senke noch die grauen Reste eines Gletschers - der Schwarzmilzferner.
    Kein Gletscher mehr: Der Schwarzmilzferner in den Alpen (Foto vom 5.10.2026) (Astrid Lambrecht / dpa )
    Nach dem Hitzesommer dieses Jahr hat der Gletscher über vier Meter Dicke verloren und die Hälfte seines Volumens. Weil er auch nicht mehr fließt, kann er nicht mehr als Gletscher bezeichnet werden. Der bayerische Glaziologe Christoph Mayer geht davon aus, dass der Schwarzmilzferner nach dem nächsten Sommer komplett verschwunden sein wird.
    Der Schwarzmilzferner ist kein Einzelfall. Wie Mayer der Deutschen Presse-Agentur sagte, verschwinden in den Alpen jedes Jahr mehrere kleine Gletscher. Auch die letzten vier in Deutschland sind bedroht. Am schnellsten dürften der Watzmanngletscher und der Blaueisgletscher verschwinden. Der Nördliche Schneeferner an der Zugspitze hat demnach wohl noch rund fünf Jahre. Der Höllentalferner - auch im Zugspitzgebiet - schafft es vielleicht noch zehn Jahre.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.