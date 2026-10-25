Hoffenheim - Leverkusen: Moussa Diaby (l, Bayer Leverkusen) und Mats Rots (TSG 1899 Hoffenheim) kämpfen um den Ball. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Dieses erzielte Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 79. Minute, ehe Alexander Prass (89.) und Max Moerstedt (90.+6) zum Endstand trafen. Die Werkself blieb wie ihr Stürmer Schick erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Tor.

27.378 Zuschauer sahen in der Arena in Sinsheim ein Spiel mit lange wenig Höhepunkten und zwischenzeitlich sehr viel Regen. Kurios war die Auswechslung von Referee Daniel Siebert, der wegen einer Verletzung nach 45 Minuten von Robert Hartmann ersetzt wurde.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.