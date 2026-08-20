Eine libanesische Flagge in Beirut (Symbolbild) (dpa picture alliance / Matthias Tödt )

Wie das Innenministerium in Beirut mitteilte, soll dem Militäroffizier in Syrien der Prozess gemacht werden. Die Regierung in Damaskus bestätigte die Auslieferung des Mannes, der als General unter Langzeitmachthaber Assad gedient hatte. Ihm würden unter anderem Mord und Folter mit Todesfolge vorgeworfen. zudem habe er das Ziel verfolgt, einen Bürgerkrieg und konfessionelle Unruhen anzuzetteln. Der mit Hafbefehl gesuchte Mann war vor knapp zwei Wochen in Beirut festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.