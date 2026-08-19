Westafrika

Die Fahne von Liberia (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste)

Wie der Informationsminister des westafrikanischen Staates, Piah, mitteilte, hat die Regierung eine entsprechende Vereinbarung mit Washington getroffen. Die 1.200 Menschen sollen demnach binnen eines Jahres nach Liberia kommen. Dabei soll es sich sowohl um Flüchtlinge aus Afrika als auch aus Südamerika und der Karibik handeln. Die erste Gruppe aus 20 Personen werde bereits morgen eintreffen, hieß es. Die liberianische Regierung betonte, es gebe keine Gegenleistung für das Abkommen. Sie verwies auf die Geschichte des Landes ​als historischer Zufluchtsort für befreite Sklaven aus den USA.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump hat Washington ähnliche Abkommen mit mehreren afrikanischen Staaten geschlossen. Dazu gehören die Demokratische Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea, Kamerun, ‌Ghana und Sierra Leone.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.