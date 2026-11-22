Weltklimakonferenz (COP31) in Antalya (AFP / YASIN AKGUL)

Zunächst einige Beispiele für Fortschritte:

- Inzwischen haben etwa 30 Staaten eigene Pläne zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorgelegt oder angekündigt.

- Im Juli treffen sich im pazifischen Inselstaat Tuvalu erneut Dutzende Staaten, um sich praktisch über den Ausstieg aus fossilen Energien auszutauschen.

- Dutzende Staaten stellten sich zudem hinter eine Initiative der türkischen Präsidentschaft, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Dieses Ziel sollte jedoch eigentlich auch im zentralen Abschlusstext verankert werden.

- Deutschland, die EU und zwölf weitere Staaten wollen stärker gegen das Treibhausgas SF6 vorgehen.

Im Plenum fielen zudem wie üblich eine Reihe von Beschlüssen, die eher verwaltenden Charakter haben. Gültigkeit behalten überdies alle Beschlüsse, die in den vergangenen Jahren auf Klimakonferenzen gebilligt wurden.

Gegenläufige Vereinbarungen

Während man allerdings in Antalya um Klimaschutz rang, wurden andernorts Verabredungen getroffen, die genau diesen schwächen. Gleich zu Beginn des Treffens im eigenen Land verkündete etwa der türkische Präsident Erdogan die Ausbeutung zweier neuer Ölfelder.

US-Präsident Trump, Kremlchef Putin und Chinas Staatschef Xi kündigten bei ihrem Dreiergipfel an, die Produktion und Lieferung von Erdölprodukten zu steigern. Und in Brüssel wurde vereinbart, dass wegen der hohen Energiepreise Importeure von Öl, Gas und Kohle neue EU-Klimaschutzregeln für das klimaschädliche Treibhausgas Methan nun erst ab 2029 befolgen müssen – zwei Jahre später als geplant.

(Material der Nachrichtenagenrur DPA)

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.