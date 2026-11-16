Debatte um künftige Spitze

Bärbel Bas und Lars Klingbeil (März 26) (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe brauche es auf Bundesebene eine geschlossene Führung, die Orientierung gebe, sagte Lies (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Menschen erwarteten Antworten auf ihre Fragen, keine Selbstbeschäftigung. Grundsätzlich begrüßte Lies aber einen Wettbewerb um den Parteivorsitz.

Die Partei will wegen des Rücktritts der bisherigen SPD-Vorsitzenden Bas bei einem Parteitag Mitte Januar in Bremen die Führung neu wählen. Laut SPD-Statut ist eine einzelne Person an der Spitze ebenso möglich wie eine Doppelspitze bestehend aus einem Mann und einer Frau.

SPD-Bundesminister sprechen sich für Klingbeil aus

Mehrere hochrangige SPD-Politiker sprachen sich für einen Verbleib von Klingbeil an der Parteispitze aus. Bundesumweltminister Schneider sagte den Funke-Medien, er vertraue Klingbeil und würde sich wünschen, dass er weitermache. Ähnlich äußerten sich SPD-Fraktionschef Miersch sowie Verteidigungsminister Pistorius, Justizministerin Hubig und Bauministerin Hubertz.

Heil wiederum hatte in einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand geschrieben, die SPD werde nur dann wieder stärker, wenn die Partei sichtbarer werde und klare Konzepte und neue Ideen habe. In der ARD sagte Heil, er stehe zur Regierungsverantwortung seiner Partei, die Menschen müssten aber auch wissen, wo die Partei langfristig hinwolle. Dabei müsse mehr Leidenschaft zu spüren sein.

Der 54-Jährige gilt als eine Art Dauer-Rivale von Klingbeil, spätestens seit er 2025 keinen Posten im Kabinett erhielt.

Kritik an Klingbeil wegen dessen Doppelrolle

Heil nutzte seinen Brief auch für Kritik an Klingbeil, der nicht nur SPD-Parteivorsitzender, sondern auch Vizekanzler und Finanzminister ist. "An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit", betonte Heil. "Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen."

In der SPD hatte es zuvor Forderungen gegeben, Ministeramt und Parteivorsitz zu trennen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet über eine Initiative von Arbeitsgemeinschaften, mit der eine solche Doppelrolle künftig ausgeschlossen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.