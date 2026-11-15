SPD-Vorsitz

Olaf Lies, SPD, Ministerpräsident von Niedersachsen (imago / Political-Moments)

Lies sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe in den Ländern brauche es auf Bundesebene eine geschlossene Führung, die Orientierung gebe. Die Menschen erwarteten Antworten auf ihre Fragen, keine Selbstbeschäftigung. Grundsätzlich begrüßte Lies aber einen Wettbewerb um den Parteivorsitz.

Die Partei will wegen des Rücktritts von Bärbel Bas bei einem Parteitag Mitte Januar in Bremen die Führung neu wählen. Laut SPD-Statut ist eine einzelne Person an der Spitze ebenso möglich wie eine Doppelspitze bestehend aus einem Mann und einer Frau.

SPD-Bundesminister sprechen sich für Kligbeil aus

Mehrere hochrangige SPD-Politiker haben sich für einen Verbleib des bisherigen Parteivorsitzenden Klingbeil im Amt ausgesprochen. Bundesumweltminister Schneider sagte den Funke-Medien, er vertraue Klingbeil und würde sich wünschen, dass er weitermache. Auch SPD-Fraktionschef Miersch sprach sich dafür aus, dass Klingbeil weiter die Partei führt, ebenso wie Verteidigungsminister Pistorius, Justizministerin Hubig und Bauministerin Hubertz.

Heil wiederum hatte in einem Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand geschrieben, die SPD werde nur dann wieder stärker, wenn die Partei sichtbarer werde und klare Konzepte und neue Ideen habe, so der 54-Jährige. Heil gilt als eine Art Dauer-Rivale von Klingbeil, spätestens seit er 2025 im Kabinett keinen der SPD-Posten abbekam. Seither gehört er als einfacher Abgeordneter im Bundestag dem Auswärtigen Ausschuss an.

Kritik an Klingbeil wegen dessen Doppelrolle

Heil nutzte seinen Brief auch für Kritik an Klingbeil, der nicht nur SPD-Parteivorsitzender, sondern auch Vizekanzler und Finanzminister ist. "An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit", betont Heil. "Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen." In der Partei hatte es zuvor Forderungen gegeben, Ministeramt und Parteivorsitz zu trennen. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet über eine Intiative von Arbeitsgemeinschaften, mit der eine solche Doppelrolle künftig ausgeschlossen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.