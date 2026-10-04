Nach Vorgesprächen

Die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp )l.) und die Landesvorsitzende Kerstin Wolter auf dem Weg zu den Gesprächen. (dpa / Carsten Koall)

Das teilten die drei Parteien nach einem erneuten Treffen mit. Man habe zwei intensive Vorgespräche geführt und werde diese in der kommenden Woche zu einem Ergebnis bringen, hieß es. Details zu Inhalten der Beratungen wurden nicht genannt. Ein Thema dürften die Vorbehalte gegen Teile der Berliner Linken gewesen sein. Einzelnen Mitgliedern werden Linksextremismus, Antisemitismus und Kontakte zu Mitgliedern organisierter Kriminalität vorgeworfen. SPD und Grüne verlangen hier eine deutlichere Abgrenzung von der Parteiführung.

Die Linke war bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.