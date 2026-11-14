Ausschluss geplant

Luigi Pantisano, Ko-Vorsitzende der Partei Die Linke (picture alliance / photothek.de / Thomas Koehler)

Es gebe feste Fristen und Abläufe, sagte Pantisano der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man könne eine gewählte Abgeordnete nicht einfach vor die Tür setzen. Klar sei allerdings, dass sich Emde mit ihrem Verhalten selbst disqualifiziert habe. Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will einen Ausschluss Emdes einleiten. Zuvor hatte sie eine freiwillige Rückgabe ihres Mandats abgelehnt.

Emde ist wegen ihrer Positionen zum Nahostkonflikt umstritten. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels nicht anzuerkennen. Der Fall belastet die laufenden Koalitionsverhandlungen der Linken mit Grünen und SPD.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.