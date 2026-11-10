Vanessa Emde, Die Linke (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Ein entsprechender Antrag werde jetzt erarbeitet und soll in der kommenden Woche in Vorstand und Fraktion gestellt werden, teilte ein Sprecher nach einer Fraktionssitzung im Berliner Abgeordnetenhaus mit. Die Fraktionsspitze erklärte, Emde habe wiederholt gezeigt, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiere. Es gehe nun darum, weiteren Schaden abzuwenden.

Zuvor hatte Emde eine Aufforderung des Landesvorstands der Berliner Linken zurückgewiesen, ihr Mandat freiwillig zurückzugeben. Der Abgeordneten wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels nicht anzuerkennen. Von einer gemeinsamen Erklärung der Linken-Fraktion gegen Antisemitismus hatte sie sich später wieder distanziert.

Der Fall belastet die laufenden Koalitionsverhandlungen der Linken mit Grünen und SPD.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.