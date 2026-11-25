Der ehemalige Mossad-Chef David Barnea (Archivbild) (Gil Cohen-Magen/Pool AFP/AP/dpa)

Auf einem Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür zu einem Sitzungsraum im Paul-Löbe-Haus setzen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Becker bestätigte ihre Teilnahme an der Aktion, die nicht länger als eine Minute gedauert habe. Zu den Beweggründen erklärte sie, der Bundestag dürfe Kriegsverbrechern keine Bühne bieten. Dem früheren Mossad-Chef Barnea wird vorgeworfen, an dem Angriff mit Pagern auf die libanesische Hisbollah-Miliz im September 2024 beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden dutzende Hisbollah-Mitglieder getötet und mehrere hundert verletzt.

Ein Parlaments-Sprecher erklärte, Bundestagspräsidentin Klöckner werde den Vorfall im Ältestenrat zur Sprache bringen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.