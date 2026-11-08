Der Parlamentarierin aus Berlin-Neukölln wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels nicht anzuerkennen. Das belastet auch die Gespräche der Linkspartei mit Grünen und SPD über die Bildung einer Landesregierung.
Emde hatte wie alle Abgeordneten ihrer Partei in der konstituierenden Fraktionssitzung Mitte Oktober eine Erklärung gegen Antisemitismus unterschrieben, sich anschließend aber in einem Instagram-Video davon distanziert.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.