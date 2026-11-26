Der Direktor des Mossad, David Barnea (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Bundestagspräsidentin Klöckner wies die Verwaltung an, Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten. Die Politikerinnen Becker und Mazzi hatten kurzfristig den Zugang zu einem Sitzungssaal blockiert. Zu dem Treffen mit Barnea hatte das Nahost-Friedensforum, Naffo, eingeladen. Die Schirmherrschaft für die als Parlamentarisches Frühstück organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize von Notz. Das sorgt auch parteiintern für Kritik. Der Grünen-Abgeordnete Saleh sagte der taz, jemand, gegen den der Vorwurf schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen im Raum stehe, habe im Bundestag nichts zu suchen. - Der Ex-Mossad-Chef soll den Pager-Angriff auf die Terror-Miliz Hisbollah im Libanon vor zwei Jahren mitkoordiniert haben. Damals wurden zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger gesprengt. Dutzende Menschen wurden getötet, Tausende verletzt. Da die Sprengsätze auch in Alltagssituationen detonierten, trafen sie auch Zivilisten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.