Geplante Vergesellschaftung

Linken-Chef Pantisano stellt sich gegen Gewinnerzielung mit Mieten

In der Debatte über eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen hat sich der Vorsitzende der Linkspartei, Pantisano, gegen die Gewinnerzielung mit Mieten ausgesprochen. Erträge aus Wohnungen seien für den Erhalt und bei Genossenschaften auch zur Schaffung neuer Wohnungen gedacht, sagte Pantisano im Interview der Woche des Deutschlandfunks.