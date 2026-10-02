Sören Pellmann (Die Linke) (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Eine solche Organisation sei wichtig, erklärte Pellmann. Es gehe um faire Gerichtsverfahren, in denen sich Verfahrensbeteiligte durch Anwälte vertreten lassen könnten. Insbesondere dann, wenn sie sich diese nicht leisten könnten.

Die Kritik an Eralp reißt unterdessen nicht ab. Der bayerische Innenminister Herrmann (CSU) meinte, wer einen Verein wie die Rote Hilfe unterstützt habe, komme für ein Amt wie das der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin nicht infrage. Wer so einen Verein fördere, stelle sich gegen den Rechtsstaat und damit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Der Landesverfassungsschutz erwähnt die Rote Hilfe als mit Abstand größte linksextremistische Organisation in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.