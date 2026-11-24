Die Linksfraktion in Berlin entscheidet heute über den Ausschluss der Abgeordneten Emde. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Der Fraktionsvorstand hatte den Antrag gestellt. Für einen Ausschluss müssen zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30 Parlamentarier. Emde wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem hatte sie am Rande eines Linken-Parteitages Ende Oktober gegen die eigene Parteiführung demonstriert.

Die Fraktionschefin der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt, von Angern, befürwortet den Ausschluss Emdes aus der Fraktion in Berlin. Von Angern sagte der "Rheinischen Post", das wäre ein wichtiges Signal. Wörtlich sagte sie: "Die Tatsache, dass Menschen jüdischen Glaubens Angst vor uns haben, ist nicht auszuhalten". Von Angern will im Dezember bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gegen den AfD-Kandidaten Siegmund antreten.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.