Trotz Aufhebung des Fahrverbots

Noch scheint der Lkw-Verkehr nicht signifikant zuzunehmen. (imago / Zoonar / monticello)

Erste Berichte aus der Branche ergäben ein gemischtes Bild, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik, Engelhardt, ⁠der "Rheinischen ⁠Post". ⁠So sei in Nordrhein-Westfalen zwar ein ⁠leicht höheres Lkw-Aufkommen festgestellt ⁠worden, jedoch ohne ‌dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. In Bayern habe ​es am vergangenen Wochenende kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben. Von einem flächendeckend erheblich höheren ​Lkw-Aufkommen könne man nach bisherigem Kenntnisstand ‌nicht sprechen, betonte Engelhardt. Als Grund verwies er unter anderem darauf, dass die befristete Aufhebung des Fahrverbots ja nicht bedeute, dass es plötzlich zusätzliche ​Fahrer oder zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten gebe.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.