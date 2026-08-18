Trotz Aufhebung des Fahrverbots

Erste Berichte aus der Branche ergäben ein gemischtes Bild, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik, Engelhardt, der "Rheinischen Post". So sei in Nordrhein-Westfalen zwar ein leicht höheres Lkw-Aufkommen festgestellt worden, jedoch ohne dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. In Bayern habe es am vergangenen Wochenende kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben. Von einem flächendeckend erheblich höheren Lkw-Aufkommen könne man nach bisherigem Kenntnisstand nicht sprechen, betonte Engelhardt. Als Grund verwies er unter anderem darauf, dass die befristete Aufhebung des Fahrverbots ja nicht bedeute, dass es plötzlich zusätzliche Fahrer oder zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten gebe.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.