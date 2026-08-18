Trotz Aufhebung des Fahrverbots
Logistik-Bundesverband verzeichnet noch keinen Anstieg beim Lkw-Verkehr

Die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und ‌Feiertagen ⁠wegen des ⁠Niedrigwassers hat bislang nur zu einem begrenzten Anstieg des Verkehrs geführt.

    Im Vordergrund fahren auf einer Autobahn zwei LKW. Im Hintergrund sind noch zwei Autos erkennbar.
    Noch scheint der Lkw-Verkehr nicht signifikant zuzunehmen. (imago / Zoonar / monticello)
    Erste Berichte aus der Branche ergäben ein gemischtes Bild, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik, Engelhardt, ⁠der "Rheinischen ⁠Post". ⁠So sei in Nordrhein-Westfalen zwar ein ⁠leicht höheres Lkw-Aufkommen festgestellt ⁠worden, jedoch ohne ‌dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. In Bayern habe ​es am vergangenen Wochenende kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben. Von einem flächendeckend erheblich höheren ​Lkw-Aufkommen könne man nach bisherigem Kenntnisstand ‌nicht sprechen, betonte Engelhardt. Als Grund verwies er unter anderem darauf, dass die befristete Aufhebung des Fahrverbots ja nicht bedeute, dass es plötzlich zusätzliche ​Fahrer oder zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten gebe.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.