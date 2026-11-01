Festnahmen bei Demonstration in London (Stefan Rousseau / PA Wire / dpa / Stefan Rousseau)

Die Metropolitan Police teilte mit, dass bei der gestrigen Demonstration vor der US-Botschaft 325 Menschen festgenommen worden seien; 320 von ihnen, weil sie sich mit der verbotenen Gruppe solidarisiert hätten. Die Unterstützung der Gruppe verstößt unter anderem in Großbritannien gegen das Terrorismusgesetz.

"Palestine Action" war 2025 als terroristische Organisation eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und dort Militärflugzeuge mit Farbe besprüht hatten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.