Die Ukraine und Großbritannien wollen bei der Produktion von Drohnen zusammenarbeiten. (Dan Bashakov/AP/dpa)

Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Streeting und sein ukrainischer Kollege Chmara bei ihrem Treffen in Kiew. Laut Projektpapier handelt es sich um Mittel- und Langstreckendrohnen. Chmara erklärte, die britische Regierung finanziere den Bau mit. Ziel sei es, Drohnen schneller in großem Maßstab bereitzustellen.

Zuvor hatte Streeting den ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit dem früheren britischen Premier Churchill verglichen. Er sagte in Kiew, er glaube nicht, dass es seit Churchill einen europäischen Staatsführer gegeben habe, der mehr für die Würde und Freiheit des Kontinents getan habe.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.