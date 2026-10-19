Weltberühmtes Kunstmuseum in Paris
Louvre wegen Protesten vorübergehend geschlossen

Der Louvre bleibt aufgrund von Demonstrationen in der französischen Hauptstadt Paris vorübergehend geschlossen. Das Museum sei wegen "einer studentischen Protestbewegung" den gesamten Montag geschlossen, teilte der Louvre auf seiner Webseite mit. Die Einrichtung bat, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wer eine Reservierung für den Tag habe, erhalte automatisch eine Rückerstattung.

    Eine demonstrierende Person hält vor dem Pariser Museum einen Zettel mit der Überschrift "Why are we blockading the Louvre Museum?" (auf Deutsch: "Warum blockieren wir den Louvre?") in die Kamera.
    Louvre in Paris wird blockiert. (AFP / DIMITAR DILKOFF)
    Wie französische Medien berichteten, war der Zugang von Studierenden blockiert, die damit die seit Wochen stattfindenden Schulproteste unterstützen und Polizeigewalt anprangern wollen. Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit Ende September insbesondere für eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen. 
    Die Aktion findet zwei Tage nach dem großen landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich statt, der in zahlreichen Städten von Ausschreitungen und schweren Schäden begleitet war. Darüber hinaus jährt sich an diesem Montag der spektakuläre Einbruch im Louvre. Einbrecher erbeuteten Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise rund 90 Millionen Euro.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.