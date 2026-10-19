Weltberühmtes Kunstmuseum in Paris

Louvre in Paris wird blockiert. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Wie französische Medien berichteten, war der Zugang von Studierenden blockiert, die damit die seit Wochen stattfindenden Schulproteste unterstützen und Polizeigewalt anprangern wollen. Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit Ende September insbesondere für eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen.

Die Aktion findet zwei Tage nach dem großen landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich statt, der in zahlreichen Städten von Ausschreitungen und schweren Schäden begleitet war. Darüber hinaus jährt sich an diesem Montag der spektakuläre Einbruch im Louvre. Einbrecher erbeuteten Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise rund 90 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.