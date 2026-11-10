Naher Osten

Sanaa wurde von Saudi-Arabien aus der Luft angegriffen. (AP Photo / Osamah Abdulrahman / Osamah Abdulrahman)

Einwohner erhielten zudem Warnmeldungen auf ihren Mobiltelefonen vor einer Bedrohung aus der Luft. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition erklärte, die Luftabwehr habe eine von den Huthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete sowie einen Marschflugkörper abgefangen und zerstört. Eine weitere Rakete über dem Süden des Landes sei ebenfalls abgewehrt worden.

Die Huthi-Rebellen berichteten unterdessen von saudischen Luftangriffen auf die von ihnen kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa und deren Umland. Dabei seien unter anderem Anlagen der staatlichen Ölgesellschaft getroffen worden, meldete die Huthi-Nachrichtenagentur Saba.

Im Jemen kämpft die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz seit Jahren gegen die Regierung. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die Regierungstruppen im Kampf gegen die Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.