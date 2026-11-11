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In der Nacht wurden ⁠die Einwohner in mehreren Regionen beider Länder aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Grund dafür waren unbekannte Drohnen, die über das benachbarte Russland oder Belarus in den Luftraum eingedrungen waren. Kampfflugzeuge der NATO-Luftraumüberwachung stiegen auf. Zuletzt waren wiederholt ukrainische Militärdrohnen in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen gelangt. Hintergrund sind ukrainische Angriffe auf russische Ölhäfen ‌an der Ostsee.

Wie russische Behörden meldeten, wurden in der Nacht mehr als 90 ukrainische Drohnen über dem Leningrader Gebiet abgeschossen. Die Ukraine meldete ihrerseits russische Drohnenangriffe auf kritische Infrastruktur in der Stadt Krywyj ⁠Rih. In Teilen der Stadt kam es demnach zu Stromausfällen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.