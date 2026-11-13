Nahostkonflikt

Israelischer Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Das Krankenhaus habe der Terrororganisation als Kommandozentrale gedient. Außerdem habe sie auf einer der Etagen eine Verhör- und Folterstätte eingerichtet. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens sechs Menschen getötet, darunter ein Chirurg und ein 13-jähriges Kind. Es soll mehr als 20 Verletzte geben. Das Krankenhaus in Chan Junis gilt als eine der wenigen noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.