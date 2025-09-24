Nach Drohnensichtungen

Drohnen legen Flughafen in Kopenhagen lahm. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Alle zuständigen Akteure müssten sich jetzt an einen Tisch setzen und ausloten, wie die bereits erprobten Technologien im Ernstfall angewendet werden könnten, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbands, von Hahn, im MDR-Hörfunk. Zudem müssten der Betreiber einer Infrastruktur und die deutsche Polizei Rechtsicherheit haben. Von Hahn betonte, Drohnen müssten detektiert und abgewehrt werden, um Schaden zu vermeiden. Die Ereignisse der vergangenen Tage seien mehr als beunruhigend.

An den Flughäfen in Kopenhagen und Oslo waren Drohnen gesichtet worden. Darauf wurden die Starts und Landungen für mehrere Stunden eingestellt. Litauen hat seine Regeln zum Abschuss von Drohnen bereits gelockert.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.