Das hat der portugiesische Ministerpräsident Montenegro bekanntgegeben. Die Lufthansa habe das Bieterrennen um die Teilprivatisierung von TAP mit einem Angebot von 1,2 Milliarden Euro gewonnen.

TAP war 2020 im Zuge der Corona-Pandemie vom Staat gerettet worden. Im September vergangenen Jahres kündigte die Regierung in Lissabon an, Anteile am Unternehmen wieder zu verkaufen. Für internationale Fluggesellschaften ist die Airline vor allem wegen ihrer Verbindungen nach Brasilien und ins portugiesischsprachige Afrika interessant.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.