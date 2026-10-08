Konflikt
Lufthansa setzt Flüge nach Riad aus - Huthi-Miliz greift erneut in Saudi-Arabien an

Die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe setzen ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad für gut eine Woche aus. Dies gelte bis einschließlich 16. Oktober, teilte der Konzern mit. Auch die Fluggesellschaft Air India strich Verbindungen von und nach Riad bis kommenden Samstag.

    Ein Lufthansa-Flugzeug im Landeanflug auf Los Angeles.
    Lufthansa-Flugzeug (Archivbild) (AFP / ETIENNE LAURENT)
    Hintergrund ist der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen. Die Huthi hatten nach eigenen Angaben heute erneut den Flughafen von Riad angegriffen. Nach Angaben eines Sprechers der Miliz wurde eine ballistische Rakete abgefeuert. Vonseiten Saudi-Arabiens hieß es, man habe mehrere Geschosse abgewehrt.
    Unterdessen meldete der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah saudische Luftangriffe auf den Flughafen der von der Miliz kontrollierten jemenitischen Hafenstadt Hudaida. Saudi-Arabien ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.