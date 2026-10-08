Konflikt

Lufthansa setzt Flüge nach Riad aus - Huthi-Miliz greift erneut in Saudi-Arabien an

Die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe setzen ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad für gut eine Woche aus. Dies gelte bis einschließlich 16. Oktober, teilte der Konzern mit. Auch die Fluggesellschaft Air India strich Verbindungen von und nach Riad bis kommenden Samstag.