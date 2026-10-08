Hintergrund ist der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen. Die Huthi hatten nach eigenen Angaben heute erneut den Flughafen von Riad angegriffen. Nach Angaben eines Sprechers der Miliz wurde eine ballistische Rakete abgefeuert. Vonseiten Saudi-Arabiens hieß es, man habe mehrere Geschosse abgewehrt.
Unterdessen meldete der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah saudische Luftangriffe auf den Flughafen der von der Miliz kontrollierten jemenitischen Hafenstadt Hudaida. Saudi-Arabien ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.