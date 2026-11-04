Flugverkehr

Lufthansa kauft 44,9 Prozent der Aktien von TAP Air Portugal. (imago/Artur Widak)

Das Unternehmen und die Regierung in Lissabon unterzeichneten den Vertrag über den Verkauf von 44,9 Prozent der Anteile. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund eine Milliarde Euro. Die Mehrheit an der Tap behält weiter der portugiesische Staat. Ministerpräsident Montenegro betonte, die Identität und die Marke blieben erhalten. Lufthansa-Chef Spohr erklärte, es eröffneten sich neue Wachstumsperspektiven insbesondere in Brasilien.

Tap war 2020 im Zuge der Corona-Pandemie vom Staat gerettet worden. Im September vergangenen Jahres kündigte die Regierung in Lissabon an, Anteile am Unternehmen wieder zu verkaufen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.