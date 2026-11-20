"Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig." (AFP / ETIENNE LAURENT)

Unklar bleibt, in welchem Zeitraum und in welcher Form der Stellenabbau erfolgen soll. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur wollte das Unternehmen dem internen Schreiben – Zitat – „nichts hinzufügen“. Weiter heißt es in dem Schreiben, Lufthansa Airlines werde ihre Kapazität auf den Kurz- und Mittelstrecken weiter reduzieren. Dazu reduziere man die Anzahl der Flugzeuge aus der Airbus A320-Familie. Zur Begründung verweist das Management auf Verluste im laufenden Geschäft. Lufthansa Airlines sei bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig.

In Deutschland arbeiteten Ende 2025 rund 67.100 Menschen bei der Lufthansa Group – rund ein Prozent mehr als im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.