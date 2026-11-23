Luftwarnkugeln an der Autobahn 27. Sie wurden von Monteuren in einem Helikopter abmontiert. In Österreich werden für diese Arbeiten in einem Pilotversuch Drohnen eingesetzt. (picture alliance / dpa / Christian Butt)

Sie dienen dazu, die Stromleitungen für den Luftverkehr sichtbarer zu machen. Nach Angaben des Stromnetzbetreibers Netz NÖ erfolgte die Montage bislang mit Hubschraubern oder Montagewagen. Das erfordere viel Organisation und viel Personal. Nun berichtet der Österreichische Rundfunk (ORF) von dem Drohnen-Pilotversuch. Projektleiter Hauser erklärte, die Installation der Luftwarnkugeln per Drohne sei wesentlich ungefährlicher als die bisherigen Methoden, weil sich niemand in die Nähe der Leitungen bewegen müsse.

In Deutschland war erst im März die A27 südöstlich von Bremen gesperrt worden, weil dort Monteure in einem Helikopter Flugwarnkugeln abmontierten. Dazu flog der Hubschrauber nah an die Kugeln heran, zwei Monteure schraubten sie dann von dem Kabel der Stromleitung ab und verluden sie in den Helikopter. Das sogenannte Erdseil oder Blitzschutzseil, an dem die Kugeln hingen, führt keinen Strom – die Stromleitung selbst war aber während der Arbeiten weiter in Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.