Richtungswahl für Brasilien: Der als rechtsradikal geltende Flávio Bolsonaro will den linken Amtsinhaber Lula da Silva als Präsident ablösen. (AFP / SERGIO LIMA)

Sein rechtsgerichteter Herausforderer, Flavio Bolsonaro, Sohn des wegen eines versuchten Staatsstreichs verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, erreichte etwas mehr als 48 Prozent. Lula steht damit vor seiner vierten Amtszeit. In der ersten Wahlrunde hatte er mit 45 Prozent noch zwei Punkte hinter Bolsonaro gelegen.

Rund 159 Millionen Brasilianer waren zur Wahl aufgerufen. Unter Lulas Regierung sank zwar die Arbeitslosigkeit auf einen historischen Tiefstand, die Armut ging zurück und der Mindestlohn stieg. Zugleich sorgten aber gestiegene Lebenshaltungskosten für Unmut. Zudem belastete ein Skandal um mutmaßlichen Betrug bei der Rentenversicherung Lulas Regierung. Mit Blick auf die internationale Politik hatte das Bolsonaro-Lager in Aussicht gestellt, das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land Lateinamerikas in die Nähe zur Regierung von US-Präsident Trump zu rücken. Lula indes gilt als Kritiker Trumps.

Wahllokale in Brasilien blieben zwei Stunden länger auf

Die Wahllokale hatten auf Anordnung des Obersten Gerichts zwei Stunden länger geöffnet. Lula und Bolsonaro hatten sich mit Verweis auf Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr und Unwetter in einigen Landesteilen dafür ausgesprochen. Der Ausgang der Stichwahl ist entscheidend für die künftige Ausrichtung des Landes mit mehr als 210 Millionen Einwohnern. Der brasilianische Präsident ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.