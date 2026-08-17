Wahlkampfauftritt von Brailiens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Sao Bernardo do Campo. (Andre Penner / AP / dpa / Andre Penner)

Der linksgerichtete Amtsinhaber Lula da Silva und sein wichtigster Herausforderer, der rechtsgerichtete Oppositionspolitiker Bolsonaro, stimmten ihre Anhängerschaft in ihren jeweiligen Hochburgen auf die Abstimmung ein. Bolsonaro ist der Sohn des gleichnamigen Ex-Präsidenten, der wegen eines Putschversuchs zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Für seine Auftaktveranstaltung wählte er den Copacabana-Strand von Rio de Janeiro, wo früher auch sein Vater auftrat. Lula sprach im Stadion von São Bernardo do Campo zu seinen Anhängern. Dort war er einst Metallarbeiter und führte als Gewerkschafter einen Streik an.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am 4. Oktober statt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.